В Кыштыме подозреваемого в краже задержали по горячим следам
Автор: КР от Вчера, 11:57 Категория: Происшествия
В полицию с заявлением о краже обратилась 38-летняя жительница Кыштыма. Она обнаружила, что в её ВАЗ-2106, припаркованном во дворе одного из многоквартирных домов на улице Свердлова, вырвана форточка, а стекло опущено. Из бардачка пропали диктофон «Сони» и сотовый телефон «Флай». Женщина оценила ущерб в 12 500 рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 18-летний кыштымец, ранее неоднократно привлекавшийся за мелкие кражи к административной ответственности.
На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Нигде не работающему юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.