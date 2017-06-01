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Кыштыму -- 260 лет

В Кыштыме вор-рецидивист наведался в садовый домик

Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница нашего города. Из её домика в садоводческом товариществе «Керамик» был похищен видеоплеер стоимостью 2700 рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался нигде не работающий и недавно освободившийся из мест лишения свободы 47-летний кыштымец. Он неоднократно судим за кражи. Вскоре ему снова придётся вернуться в казённые стены на срок до пяти лет.

 

Украденную технику вернули владелице.

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