В Кыштыме иногородняя парочка обчистила собутыльников

Автор: КР от Вчера, 08:40 Категория: Происшествия

Компания распивала спиртные напитки в одном из домов на улице Булдымской. После ухода гостей хозяева обнаружили, что пропали ноутбук и сотовый телефон. Ущерб составил свыше десяти тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска полиции раскрыли преступление по горячим следам. Подозреваемыми оказались ранее судимый 27-летний мужчина и его 26-летняя подруга. Оба – жители посёлка Новогорный.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время парочка находится под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы.