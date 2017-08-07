Полицейские Кыштыма раскрыли кражу велосипеда менее чем за полчаса

Автор: КР от 7-08-2017, 13:39 Категория: Происшествия

Вчера вечером подросток приехал на велосипеде в магазин «Урал», что на улице Калинина. Свой двухколёсник он оставил на улице всего на несколько минут. Однако когда вышел из торговой точки, понял, что велосипед угнали. О краже тут же было сообщено в полицию.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских, уже через 20 минут злоумышленник на краденом велосипеде был задержан сотрудниками ГИБДД. Воришка успел уехать в ближайшие сады «Калачёвка».

Подозреваемый в момент совершения преступления был к тому же в нетрезвом состоянии, поэтому за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения его закрыли в камере для задержанных в административном порядке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.