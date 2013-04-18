В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция

Автор: КР от Вчера, 15:46 Категория: Происшествия

Около часа назад бывшие служивые ВДВ в голубых беретах самовольно подключили к электричеству у трибуны на площади имени Карла Маркса усилитель и колонки. После этого уже едва стоявшие на ногах десантники включили музыку на полную катушку и устроили танцы. Об их безудержном веселье в полицию сообщили работники администрации Кыштымского городского округа.

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских, в отдел были доставлены четверо местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет. За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения им грозит до 15 суток ареста.

Суд в отношении них состоится завтра. День ВДВ герои праздника проведут за решёткой – в камере для задержанных в административном порядке.