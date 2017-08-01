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Жителю Кыштыма деревом размозжило голову

Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Происшествия

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Это случилось сегодня утром на делянке между санаторием «Дальняя Дача» и посёлком Косой мост. 49-летний житель нашего города заготавливал лес для личных нужд. По предварительным данным, право на это ему давал талон, выданный в Кыштымском лесничестве.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских, на мужчину упала старая сосна. По словам участкового уполномоченного, работающего в настоящий момент на месте происшествия, дерево даже не было подпилено.

 

Брат пострадавшего, находившийся в тот момент рядом с ним, вызвал бригаду скорой помощи. Кыштымца доставили в центральную городскую больницу. Сейчас он находится в реанимации в состоянии мозговой комы.

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