В Кыштыме мужчина упал с пятого этажа
Автор: КР от Вчера, 09:26 Категория: Происшествия
Сегодня около полуночи в Кыштымскую центральную городскую больницу доставили мужчину, упавшего с пятого этажа дома № 183 на улице Юлии Ичёвой.
В настоящее время с множественными травмами и переломами он находится в отделении реанимации. По предварительной версии, молодой человек был слишком пьян.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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