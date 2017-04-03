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В Кыштыме мужчина упал с пятого этажа

Автор: КР от Вчера, 09:26 Категория: Происшествия

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Сегодня около полуночи в Кыштымскую центральную городскую больницу доставили мужчину, упавшего с пятого этажа дома № 183 на улице Юлии Ичёвой.

 

В настоящее время с множественными травмами и переломами он находится в отделении реанимации. По предварительной версии, молодой человек был слишком пьян.

 

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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