Житель Кыштыма пригласил новых знакомых на поминки, а те обчистили его квартиру
Автор: КР от Сегодня, 11:43 Категория: Происшествия
Этот инцидент произошёл в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Мужчина и женщина сидели на берегу пруда, когда к ним подошёл незнакомец и предложил разделить с ним его горе. По его словам, в тот самый день несколько лет назад него умерла мать.
Пара согласилась поддержать безутешного мужчину и отправилась с ним в его квартиру.
Там их встретила вторая половина нового знакомого. Все четверо крепко выпили, и после того, как хозяева уснули, гости решили незаметно уйти, прихватив с собой два сотовых телефона общей стоимостью чуть менее пяти тысяч рублей. О пропаже пострадавшие заявили в полицию лишь спустя неделю.
Как сообщила сайту «КР» исполняющая обязанности пресс-секретаря кыштымской полиции Алёна Швецова, подозреваемую в краже 37-летнюю женщину уже задержали. В отношении неё возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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