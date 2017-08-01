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Житель Кыштыма пригласил новых знакомых на поминки, а те обчистили его квартиру

Автор: КР от Сегодня, 11:43 Категория: Происшествия

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Этот инцидент произошёл в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Мужчина и женщина сидели на берегу пруда, когда к ним подошёл незнакомец и предложил разделить с ним его горе. По его словам, в тот самый день несколько лет назад  него умерла мать.

 

Пара согласилась поддержать безутешного мужчину и отправилась с ним в его квартиру.

 

Там их встретила вторая половина нового знакомого. Все четверо крепко выпили, и после того, как хозяева уснули, гости решили незаметно уйти, прихватив с собой два сотовых телефона общей стоимостью чуть менее пяти тысяч рублей. О пропаже пострадавшие заявили в полицию лишь спустя неделю.

 

Как сообщила сайту «КР» исполняющая обязанности пресс-секретаря кыштымской полиции Алёна Швецова, подозреваемую в краже  37-летнюю женщину уже задержали. В отношении неё возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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