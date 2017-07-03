В Кыштыме троих подростков отправят в спецшколу закрытого типа
Автор: КР от Сегодня, 12:40 Категория: Происшествия
Вчера на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, в которую входят полиция, психологи, педагоги и органы социальной защиты населения, были приглашены три школьника в возрасте 12 и 13 лет. Два из них – родные братья. Все трое уже попадали в поле зрения полиции.
На счету у 13-летнего ученика третьей школы – четыре кражи и грабёж. Не отстают от своего старшего товарища и 12-летние братья.
В мае все трое ограбили бабушку, которая просила милостыню возле Дома быта. Они схватили банку с мелочью и бросились наутёк. По признанию одного из них, их добычей стали 70 рублей.
А недавно эта троица совершила кражу из отдела игрушек на рынке «Центральный». Пока продавца не было на рабочем месте, они стащили кубик-рубик и охапку спиннеров. Это небольшие настольные вертушки, развивающие мелкую моторику.
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних малолетние подельники признались в краже. А поскольку это уже не первые их проступки, все трое начнут предстоящий учебный год уже в спецшколе закрытого типа в Челябинске.
Комментарии
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