В Кыштыме малолетние грабители позарились на милостыню
Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: Происшествия
Вчера школьники ограбили 36-летнюю женщину, собирающую милостыню у бывшего Дома быта на улице Ленина. Трое мальчишек 12 и 13 лет забрали у неё банку с мелочью и убежали. По подсчётам пострадавшей, там было около сотни рублей.
Обворованная женщина забежала в супермаркет, находящийся в том же здании, и попросила вызвать полицию. На место прибыли участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Им не составило большого труда найти по указанным приметам малолетних злоумышленников. Троица успела переместиться в соседний квартал, к дому № 183 на улице Юлии Ичёвой.
Своих обидчиков женщина тут же узнала. Все трое воспитываются в неблагополучных семьях и стоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Украденные деньги они не вернули, сославшись на то, что выбросили их.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, по данному факту проводится проверка. Применить санкции статьи 161 Уголовного кодекса РФ – «Грабёж» – в отношении воришек невозможно. Ни один из них не достиг возраста уголовной ответственности.
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