Весеннее обострение: сразу двоих подростов из Кыштыма отправят в центр временного содержания

Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Общество

Седьмого марта были вынесены судебные решения по ходатайствам комиссии по делам несовершеннолетних. Девочка 14 лет и 13-летний мальчик проведут месяц в центре временного содержания детей и подростков в Челябинске.

Как пояснила сайту «КР» начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Павлюк, ученица коррекционной школы состоит у них на учёте с 2011 года.

– Чаще всего она попадает в поле зрения полиции за нанесение детям телесных повреждений, – говорит Любовь Александровна. – Причём, обижает только мальчишек. Именно она года два назад побила шестилетнего ребёнка, а затем столкнула его в речку Кыштымку. Тогда её направили на очередной курс лечения в психиатрическую больницу. На этот раз во время прогулки она попросила у мальчика хоккейную клюшку, и ею же его избила.

Вместе с драчуньей месяц в центре временного содержания проведёт и 13-летний подросток. На его счету – несколько краж. В последний раз он попытался украсть деньги из сумки своей учительницы. Мальчик воспитывается в полной благополучной семье.

Отправка в такой центр грозила и 12-летнему кадету. Он тоже попался на краже: своровал флешку из автомобиля. Однако, учитывая его раскаивание, а также то, что он воспитывается в полной и благополучной семье и не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, его решено пока не отправлять в исправительное учреждение. С ним будут работать школьные психолог и социальный педагог.