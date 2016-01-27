Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Юрий Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. Тел. +7 922-74-07-700 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Весеннее обострение: сразу двоих подростов из Кыштыма отправят в центр временного содержания
Первый интернет гипермаркет мебели

Весеннее обострение: сразу двоих подростов из Кыштыма отправят в центр временного содержания

Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Седьмого марта были вынесены судебные решения по ходатайствам комиссии по делам несовершеннолетних. Девочка 14 лет и 13-летний мальчик проведут месяц в центре временного содержания детей и подростков в Челябинске.

 

Как пояснила сайту «КР» начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Павлюк, ученица коррекционной школы состоит у них на учёте с 2011 года.

 

– Чаще всего она попадает в поле зрения полиции за нанесение детям телесных повреждений, – говорит Любовь Александровна. – Причём, обижает только мальчишек. Именно она года два назад побила шестилетнего ребёнка, а затем столкнула его в речку Кыштымку. Тогда её направили на очередной курс лечения в психиатрическую больницу. На этот раз во время прогулки она попросила у мальчика хоккейную клюшку, и ею же его избила.

 

Вместе с драчуньей месяц в центре временного содержания проведёт и 13-летний подросток. На его счету – несколько краж. В последний раз он попытался украсть деньги из сумки своей учительницы. Мальчик воспитывается в полной благополучной семье.

 

Отправка в такой центр грозила и 12-летнему кадету. Он тоже попался на краже: своровал флешку из автомобиля. Однако, учитывая его раскаивание, а также то, что он воспитывается в полной и благополучной семье и не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, его решено пока не отправлять в исправительное учреждение. С ним будут работать школьные психолог и социальный педагог.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 29.10.2013
  • Статус: Пользователь offline
  • 102 комментария
  • 0 публикаций
Цитата: Альф
Если ребенок ворует, значит семья уже неблагополучная.
Видимо, в статье под словом "благополучная" имелось ввиду "не нуждающаяся" - не от голода воровать полез, по дурости.
 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 27.01.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 34 комментария
  • 0 публикаций
Господа журналисты, называйте вещи своими именами. Если ребенок ворует, значит семья уже неблагополучная. Или по-вашему благополучной считается семья с достатком выше среднего, а то, что происходит внутри семьи не имеет значения?
Не первый раз уже читаю в ваших статьях о том, что дети из "благополучных" семей то Вечный огонь потушат, то своруют, то изобьют сверстников. Какие они благополучные после этого?
 
  • Не нравится
  • +3
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter