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В Кыштыме двух подростков могут отправить в спецшколу закрытого типа

Автор: КР от Сегодня, 10:56 Категория: Общество

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В Кыштымском городском округе такие жёсткие меры по отношению к малолетним хулиганам не применялись уже несколько лет. Но в отношении двух братьев-двойняшек поступить иначе, по мнению специалистов, к сожалению, нельзя.

 

Мальчики 12 лет учатся в коррекционной школе и воспитываются в неблагополучной семье. Их старший брат отбывает срок в местах лишения свободы. А недавно и младшие были замечены в совершении преступления. В компании ещё нескольких подростков поздно вечером они через окно проникли в помещение магазина «Магнит», что на улице Карла Либкнехта. Визитёры наелись и напились, что называется, не отходя от кассы. А по дороге домой ещё прихватили с собой из магазина вино, шоколад и чипсы.

 

Те, кому уже исполнилось 14 лет и старше, будут привлечены к уголовной ответственности, а 12-летние братья могут быть отправлены в спецшколу закрытого типа.

 

– Эти братья уже не раз попадали в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних полиции, – сказала сайту «КР» начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Павлюк. – Дети замечены в распитии спиртных напитков, в драках и других противоправных действиях. Мы вышли с ходатайством в Кыштымский городской суд о направлении их в спецшколу закрытого типа в городе Челябинске. Дети, в зависимости от тяжести совершённых ими правонарушений, могут находиться там до трёх лет.

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