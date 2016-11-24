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В Кыштыме отец пырнул сына ножом

Автор: КР от Сегодня, 12:52 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу около семи часов вечера в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы с проникающим ножевым ранением в брюшную полость доставили 29-летнего жителя нашего города. На больничную койку его уложил собственный отец.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, отец с сыном распивали спиртное. Семейные посиделки закончились поножовщиной. Ранее судимый кыштымец 1973 года рождения в ходе вспыхнувшей ссоры схватил нож и нанёс им удар в брюшную полость своему сыну. Молодого человека, который ранее также неоднократно судим, госпитализирован с непроникающим ранением. Его жизни ничего не угрожает. Пострадавший – вдовец, воспитывает двоих детей.

 

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Похоже пора запрещать ножи в Кыштыме. Дня не проходит - режут да пыряют.
 
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