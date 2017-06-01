Житель Кыштыма может отправиться за решётку на пять лет за кражу подушки и одеял

Автор: КР от Сегодня, 16:14 Категория: Происшествия

Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Кыштыма. Осенью прошлого года он поругался с родителями и ушёл жить в садовый домик товарищества «Труд и отдых». С наступлением первых холодов он залез в соседний домик и украл подушку и три одеяла. Общая стоимость постельных принадлежностей составила три тысячи рублей.

В отношении безработного и ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью кыштымца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.