Убийцу директора одного из заводов в Кыштыме приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Автор: КР от Вчера, 08:10 Категория: Происшествия

Красноармейский районный суд Челябинской области вынес приговор по делу автослесаря Владислава Чепижко, который обвинялся в убийстве 36-летнего директора Кыштымского завода газобетона Алексея Заварухина. Кроме того, Чепижко признали виновным в незаконном хранении оружия и похищении документов.

Согласно материалам дела, 22 марта 2015 года Алексей Заварухин не вернулся домой из автосервиса, а его машину марки «Инфинити» позднее нашли на одной из стоянок в районе аэропорта Баландино.

Как сообщали в то время все региональные СМИ, а также сайт «Кыштымского рабочего», Алексей Заварухин уехал в автосервис, чтобы забрать машину из ремонта и не вернулся. Спустя несколько дней его тело нашли на обочине трассы. По подозрению в убийстве был задержан автослесарь Владислав Чепижко. Следователи выяснили, что между мужчинами произошёл конфликт. Кыштымский предприниматель остался недоволен тем, что машина не отремонтирована и потребовал вернуть ему уплаченные за ремонт 80 тысяч рублей. Слово за слово, Чепижко взял в руки обрез охотничьего ружья и выстрелил Заварухину в голову.

Чепижко признал свою вину. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него шесть миллионов рублей компенсации морального вреда.