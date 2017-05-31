Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Убийцу директора одного из заводов в Кыштыме приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Убийцу директора одного из заводов в Кыштыме приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Автор: КР от Вчера, 08:10 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Красноармейский районный суд Челябинской области вынес приговор по делу автослесаря Владислава Чепижко, который обвинялся в убийстве 36-летнего директора Кыштымского завода газобетона Алексея Заварухина. Кроме того, Чепижко признали виновным в незаконном хранении оружия и похищении документов.

 

Согласно материалам дела, 22 марта 2015 года Алексей Заварухин не вернулся домой из автосервиса, а его машину марки «Инфинити» позднее нашли на одной из стоянок в районе аэропорта Баландино.

 

Как сообщали в то время все региональные СМИ, а также сайт «Кыштымского рабочего», Алексей Заварухин уехал в автосервис, чтобы забрать машину из ремонта и не вернулся. Спустя несколько дней его тело нашли на обочине трассы. По подозрению в убийстве был задержан автослесарь Владислав Чепижко. Следователи выяснили, что между мужчинами произошёл конфликт. Кыштымский предприниматель остался недоволен тем, что машина не отремонтирована и потребовал вернуть ему уплаченные за ремонт 80 тысяч рублей. Слово за слово, Чепижко взял в руки обрез охотничьего ружья и выстрелил Заварухину в голову.

 

Чепижко признал свою вину. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него шесть миллионов рублей компенсации морального вреда.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter