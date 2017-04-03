Житель Кыштыма приговорён к 11 годам колонии особого режима за убийство своей жены
Автор: КР от Сегодня, 10:15 Категория: Происшествия
Кыштымский городской суд вынес приговор 45-летнему Ринату Баймухаметову. Он признан виновным в убийстве сожительницы.
В октябре прошлого года Баймухаметов распивал спиртное со своей гражданской женой. Во время застолья между ними разгорелся конфликт. Мужчина пустил в ход кулаки и избил жену, после чего схватил нож и нанёс потерпевшей один удар в спину. Женщина скончалась на месте.
Подсудимый свою вину не признал, пояснив суду, что ничего не помнит. По его словам, после пьянки он попросту уснул.
Кыштымский городской суд назначил Баймухаметову наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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