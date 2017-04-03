Требуется продавец в ТЦ "Набережный", в отдел "Рыбалка", со знанием профиля. тел. 8 922-630-00-90 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Житель Кыштыма приговорён к 11 годам колонии особого режима за убийство своей жены

Житель Кыштыма приговорён к 11 годам колонии особого режима за убийство своей жены

Автор: КР от Сегодня, 10:15 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Кыштымский городской суд вынес приговор 45-летнему Ринату Баймухаметову. Он признан виновным в убийстве сожительницы. 

 

В октябре прошлого года Баймухаметов распивал спиртное со своей гражданской женой. Во время застолья между ними разгорелся конфликт. Мужчина пустил в ход кулаки и избил жену, после чего схватил нож и нанёс потерпевшей один удар в спину. Женщина скончалась на месте.

 

Подсудимый свою вину не признал, пояснив суду, что ничего не помнит. По его словам, после пьянки он попросту уснул. 

 

Кыштымский городской суд назначил Баймухаметову наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter