В Кыштыме полиция за одну ночь изъяла и наркотики в особо крупном размере, и сотни литров алкоголя
Автор: КР от Вчера, 08:45 Категория: Происшествия
В ночь на минувшую субботу полицейские провели на территории Кыштымского городского округа оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём было задействовано более ста человек – полиция, представители администрации округа, работники линейной полиции станции Кыштым, судебные приставы, казаки, частные охранные предприятия.
Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали жителя Челябинска 1978 года рождения. В ходе досмотра у него был изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотик – карфентанил. Общая масса составила 5,92 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 228 – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверили торговый объект на улице Спортивной. Здесь алкоголь реализовывали без разрешительных документов. Полицейские изъяли 229 литров спиртного на общую сумму 74 699 рублей.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Кирилл Мазур)
развели демагогию в комментариях умники ть >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Видимо отстал от жизни - считал, что казаки прежде других знают свою историю и традиции, и таким бредом, как национализм, не болеют Если не так, значит, осталось одно название >>>
Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами (Наблюдатель2)
Чтото я не понял, судя по фото там нет когтей как у медведя На фото явно не медвежья лапа бред какой-то >>>
Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную (Кирилл Мазур)
виновные лица должны быть наказаны >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Заснувший казачок)
Горожанин Вылезьте из интернета и пообщайтесь с нынешними казаками и вам быстро обяснят кто может быть казаком а кто нет сли вы не знали что среди казаков много националистов то у меня для вас плохи >>>
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