В Кыштыме полиция за одну ночь изъяла и наркотики в особо крупном размере, и сотни литров алкоголя

Автор: КР от Вчера, 08:45 Категория: Происшествия

В ночь на минувшую субботу полицейские провели на территории Кыштымского городского округа оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём было задействовано более ста человек – полиция, представители администрации округа, работники линейной полиции станции Кыштым, судебные приставы, казаки, частные охранные предприятия.

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали жителя Челябинска 1978 года рождения. В ходе досмотра у него был изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотик – карфентанил. Общая масса составила 5,92 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 228 – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверили торговый объект на улице Спортивной. Здесь алкоголь реализовывали без разрешительных документов. Полицейские изъяли 229 литров спиртного на общую сумму 74 699 рублей.