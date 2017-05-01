В Кыштыме с отечественной легковушки похищен «Медведь»
Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Происшествия
Вчера в дежурную часть полиции обратилась 22-летняя жительница Кыштыма с заявлением о краже.
По её словам, в период времени с 23 по 25 мая с автомобиля ВАЗ-2106 был похищен аккумулятор «Медведь» жёлтого цвета. «Шестёрка» была припаркована возле здания филиала Миасского медицинского колледжа и не оборудована системой сигнализации. Ущерб составил две тысячи рублей.
Все, кто располагает информацией о данном преступлении, могут сообщить её по телефонам полиции 4-46-61, 02.
Комментарии
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