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В Кыштыме с отечественной легковушки похищен «Медведь»

Автор: КР от Сегодня, 12:25 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции обратилась 22-летняя жительница Кыштыма с заявлением о краже.

 

По её словам, в период времени с 23 по 25 мая с автомобиля ВАЗ-2106 был похищен аккумулятор «Медведь» жёлтого цвета. «Шестёрка» была припаркована возле здания филиала Миасского медицинского колледжа и не оборудована системой сигнализации. Ущерб составил две тысячи рублей.

 

Все, кто располагает информацией о данном преступлении, могут сообщить её по телефонам полиции 4-46-61, 02.

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