В Кыштыме автомобильные воры похитили зверя

Автор: КР от Вчера, 08:37 Категория: Происшествия

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 40-летняя жительница нашего города. По её словам, в период времени с 22 часов 13 марта до семи утра 14 марта неизвестные вскрыли её «Ладу приору», припаркованную во дворе одного из многоквартирных домов. Хотя, как она утверждает, автомобиль был поставлен на сигнализацию.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, злоумышленники похитили аккумулятор «Зверь» жёлтого цвета, компрессор Airline, провода для запуска автомобиля и набор гаечных ключей. Ущерб составил 4500 рублей.

Все, кто располагает какой-либо информацией, способствующей раскрытию данного преступления, сообщайте её по телефонам полиции 4-46-61, 02.