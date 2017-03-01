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В Кыштыме воры обчистили гараж и баню

Автор: КР от Сегодня, 12:19 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница нашего города. Она сообщила, что из её гаража и бани, расположенных на улице Шмидта, было похищено имущество на общую сумму 22500 рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, из гаража похищены шлифовальная машинка «Энкор» серого цвета, моющее оборудование высокого давления «Bosh Agvatek10» тёмно- зелёного цвета, сварочный аппарат и бензопила «Husgvarna375» оранжевого цвета. А из бани – алюминиевая фляга ёмкостью 40 литров.

 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии данного преступления, сообщайте её по телефонам полиции 4-46-61, 02.

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