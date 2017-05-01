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В Кыштыме грузовик переехал пенсионерку

Автор: КР от Вчера, 22:26 Категория: Происшествия

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Сегодня в шестом часу вечера жуткое ДТП произошло недалеко от железнодорожного переезда в микрорайоне Каолиновом.

 

Как сообщают в ГИБДД Кыштыма, водитель грузовика направлялся из Верхнего Уфалея в Челябинск. Проехав железнодорожный переезд, он заметил, что из кузова выпал груз. По словам водителя, начал сдавать задним ходом, чтобы вернуться. Однако в этот момент под колёса многотонного автомобиля попала женщина 1946 года рождения.

 

Пострадавшая получила многочисленные травмы ног. В настоящее время за её жизнь борются врачи Кыштымской центральной городской больницы.

 

Грузовик изъят и помещен на штрафстоянку.

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