Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме две иномарки столкнулись у железнодорожного шлагбаума
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме две иномарки столкнулись у железнодорожного шлагбаума

Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Вчера в шестом часу вечера перед железнодорожным переездом в районе автозаправки «Лукойл», что на улице Карла Либкнехта, произошло ДТП. «Рено Логан» остановился перед закрытым шлагбаумом, дожидаясь, пока проедет поезд. Только водитель собрался ехать дальше, как в этот момент в его автомобиль врезался «Ниссан».

 

Как сказала «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновником аварии оказался житель соседнего города Озёрска 1952 года рождения. По его словам, он отвлёкся на долю секунды, но этого хватило, чтобы совершить ДТП. Сами водители не пострадали, чего не скажешь об их иномарках. У кыштымца ремонт потребуется заднему бамперу «Рено», а у озерчанина – почти всей передней части «Ниссана».

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter