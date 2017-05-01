В Кыштыме пешеход, которого сбил автомобиль, сам нарвался на штраф
Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: ГИБДД информирует
Вчера в половине десятого вечера в центре города 34-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля. Как пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, он шёл по проезжей части в сторону центральной городской больницы. В том же направлении ехал и 40-летний водитель на ВАЗ-2105, который и сбил незадачливого пешехода. Тот отделался ушибом поясницы.
Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что за рулём «пятёрки» находился пьяный инвалид второй группы – его нетрезвое состояние подтвердилось алкотестером. Теперь нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет. Его автомобиль сотрудники ДПС отправили на штрафстоянку.
Пять лет назад этот же самый водитель наехал на препятствие, никого не задев. Тогда от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что поплатился лишением прав на полтора года.
Что касается пешехода, то он не пояснил полицейским, почему шёл по проезжей части, в то время как мог идти по тротуару. Мужчина лишь сообщил, что направлялся встретить жену с работы. Ему выписали штраф в одну тысячу рублей.
Комментарии
В Кыштыме радиозаводчане сыграют в бильярд с заместителем главы округа (Наблюдатель)
Что-то призы не соответствуют уровню турнира >>>
День Победы – 2017 (Альф)
А где фото с Нижнего >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Дело обстояло так, сотрудник полиции и сотрудник УАЗ техобслуживания, будучи в сговоре объехали все почтовые отделения города Кыштым, везде им отказывали он уговаривал разнести за опрелеленную плату э >>>
В Кыштыме вынесен приговор полицейским, обвинявшимся в организации занятий проституцией (Аккузативус)
А почтовичку за 1000 рублей на год посадить хотят Ворон ворону глаз не выклюет - многие видимо услугами данного заведения пользовались >>>
Житель Кыштыма может отправиться за решётку за пять срубленных берёз (ГАНИН СЕРГЕЙ)
Да купить народное богатство за 20 тыщ рублей в непозволительная роскошь для большей части населения Да я поступил бы также Грабят как хотят а с п , даже шерсти клок не везьмеш ПОСАДЯТ >>>
Все комментарии