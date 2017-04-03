В Кыштыме полиция ищет молодую женщину, которая больше недели назад ушла из дома и до сих пор не вернулась

Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: Происшествия

В Кыштыме 28-летняя Ольга Кириллова объявлена в розыск: 12 апреля она ушла из дома и по сей день о ней ничего неизвестно.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, женщина была одета в короткую синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и чёрную вязаную шапку с помпоном, на ногах – коричневые полусапоги.

Рост 160-165 сантиметров, длинные светло- русые волосы. Особые приметы: на теле с левой стороны имеется шрам от хирургического вмешательства.

Родители написали заявление о пропаже дочери спустя 10 дней после её исчезновения. Отмечается, что на такой длительный срок девушка ещё не пропадала. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно об Ольге Кирилловой, сообщить информацию по телефонам 4-46-61 или 02.