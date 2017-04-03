Суд отказал в восстановлении на службе огнеборцу из Кыштыма, не приехавшему на пожар

Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Происшествия

Бывший сотрудник 8-го отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области, уволенный в октябре 2016 года за грубое нарушение служебной дисциплины, обратился сначала в Кыштымский городской суд, а затем и в апелляционную инстанцию с иском к своему работодателю. Он требовал признать увольнение незаконным и восстановить его на работе, взыскать с ответчика заработную плату за два месяца вынужденного прогула. Кроме того, мужчина настаивал на компенсации морального вреда.

Поводом для увольнения сотрудника стало его отсутствие на дежурстве в ночь с 22 на 23 мая 2016 года. Тогда пожарные выехали на место возгорания. По непонятным причинам одного огнеборца в их рядах не оказалось. Позже он сообщил, что, когда раздался сигнал тревоги, отдыхал в комнате досуга. Проснувшись, побежал к машинам, прыгнул на спусковой столб и сорвался. Мужчина, по его словам, упал, у него потемнело в глазах, и в этот момент он услышал шум отъезжающих машин.

В надежде догнать пожарный расчёт он сел на личный автомобиль, доехал до ДК Металлургов, но почувствовал себя плохо, остановился и прямо за рулём потерял сознание. Когда очнулся, отправился в приёмный покой. Здесь у него констатировали травму. Информацию о состоянии здоровья он довёл до начальника караула, но не помнит, когда именно, так как был в состоянии шока.

При этом мужчина не предоставил ни одного доказательства, подтверждающего, что отсутствовал на службе по уважительным причинам. После падения он имел возможность предупредить о несчастном случае радиотелефониста, но почему-то не сделал этого. Служебная проверка выявила, что в приёмный покой мужчина явился в гражданской, а не в форменной одежде, и сообщил там, что получил травму в быту, а не на службе. Члены комиссии предположили, что таким образом истец пытался избежать освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. После осмотра в больнице он не вернулся в часть, чтобы доложить о произошедшем, и не принял никаких мер, дабы известить вышестоящих должностных лиц любым другим способом.

В итоге комиссия пришла к выводу о том, что сотрудник нарушил ведомственные приказы о порядке прохождения службы и должностные инструкции. Он не выехал на тушение пожара, не доложил начальству о заболевании, находясь на непрерывном дежурстве, отлучился из подразделения, отсутствовал на рабочем месте более четырёх часов подряд. Все эти аргументы послужили основанием для его увольнения за прогул. Бывшему пожарному не помогли ни 20 лет службы, ни полученные им ранее награды.

Челябинский областной суд вслед за Кыштымским городским внимательно изучил материалы дела и счёл увольнение пожарного законным.