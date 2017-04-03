В суд Кыштыма пожаловались на запятые

Автор: КР от Сегодня, 13:08 Категория: ЖКХ

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда рассмотрела жалобу гражданина М. на решение Кыштымского городского суда по иску к директору Кыштымского филиала ПАО «Челябэнергосбыт» Вячеславу Достовалову и к самой головной организации о защите прав потребителя

Истец просил суд первой инстанции обязать ответчика провести расследование образовавшегося у него долга за электроэнергию и предоставить ему на подпись результаты этого расследования. Кроме того, потребитель настаивал, чтобы поставщик обеспечил ему совместный доступ к счётчикам электроэнергии, которыми пользуются сотрудники «Челябэнергосбыта». Ещё одно требование истца – ежемесячно представлять ему на утверждение акт приёмки выполненных работ. Помимо извинений за незаконные действия сотрудников, угрожавших отключить электроэнергию, гражданин М. просил суд принять решение о наложении взыскания на чиновника, не умеющего ставить запятые в цифрах. По мнению М., ошибка в запятой на порядок увеличила его сумму долга. Он также настаивал и на выплате морального вреда за причинённые неудобства и страдания.

Кыштымский городской суд детально разобрался в перипетиях отношений поставщика и конкретного потребителя электроэнергии. Выяснилось, что в течение 2016 года мужчина не раз обращался с письменными запросами в «Челябэнергосбыт» и к его директору. На каждый из них он своевременно получал исчерпывающие ответы со ссылками на действующее законодательство, с подробным расчётом персональной задолженности и объяснениями причин её возникновения.

Без ответа осталось одно-единственное письмо, в котором, по мнению ответчика, содержались рассуждения на произвольные темы, а также оскорбления в адрес должностных лиц.

Кыштымский городской суд пришёл к выводу, что истец недобросовестно исполняет свои обязательства по оплате электроэнергии, а значит, кредитор вправе требовать погашения образовавшейся задолженности. Это требование ни в коей мере не нарушает права потребителя.

Получив отказ в удовлетворении иска, гражданин обратился в вышестоящую инстанцию, где продолжал настаивать на расследовании, наказании чиновника за путаницу в запятых и выплате морального вреда. Но и на областном уровне его претензии не получили поддержки. Решение Кыштымского городского суда оставлено без изменений.