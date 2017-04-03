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В суд Кыштыма пожаловались на запятые

Автор: КР от Сегодня, 13:08 Категория: ЖКХ

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Судебная коллегия  по гражданским делам  Челябинского областного суда рассмотрела жалобу  гражданина М. на решение Кыштымского городского суда  по иску к директору  Кыштымского  филиала  ПАО «Челябэнергосбыт» Вячеславу Достовалову и к самой головной организации  о защите прав потребителя

 

Истец просил суд  первой инстанции обязать ответчика провести расследование образовавшегося у него долга за электроэнергию  и предоставить ему на подпись результаты этого расследования.  Кроме того, потребитель настаивал, чтобы поставщик обеспечил ему совместный доступ к счётчикам электроэнергии, которыми пользуются сотрудники «Челябэнергосбыта».  Ещё одно требование истца – ежемесячно представлять ему на утверждение акт приёмки выполненных работ. Помимо  извинений за незаконные действия сотрудников, угрожавших  отключить электроэнергию, гражданин М. просил суд принять решение о наложении  взыскания на чиновника, не умеющего ставить запятые в цифрах. По мнению М., ошибка в запятой на порядок увеличила его сумму долга. Он также настаивал и на выплате морального вреда за причинённые неудобства и страдания.

 

Кыштымский городской суд детально разобрался в перипетиях отношений поставщика и конкретного потребителя электроэнергии. Выяснилось, что в течение 2016 года мужчина не раз обращался с письменными запросами в «Челябэнергосбыт» и к его директору.  На каждый из них он своевременно получал исчерпывающие ответы со ссылками на действующее законодательство, с подробным расчётом персональной задолженности и объяснениями причин её возникновения.

 

Без ответа осталось одно-единственное письмо, в котором, по мнению ответчика, содержались рассуждения на произвольные темы, а также оскорбления в адрес должностных лиц.

 

Кыштымский городской суд пришёл к выводу, что истец недобросовестно исполняет свои обязательства по оплате электроэнергии, а значит, кредитор вправе требовать погашения образовавшейся задолженности. Это требование ни в коей мере не нарушает права потребителя.

 

Получив отказ в удовлетворении иска, гражданин обратился в вышестоящую инстанцию, где продолжал настаивать на расследовании, наказании чиновника за путаницу в запятых и выплате морального вреда. Но и на областном уровне его претензии не получили поддержки. Решение Кыштымского городского суда оставлено без изменений.

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