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» » Купила и забыла. Жительнице Кыштыма, страдающей потерей памяти, продали чудо-аппарат по завышенной цене
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Купила и забыла. Жительнице Кыштыма, страдающей потерей памяти, продали чудо-аппарат по завышенной цене

Автор: КР от Вчера, 16:52 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу в дежурную часть полиции обратился житель нашего города. Двумя днями ранее в квартиру его 85-летней матери, страдающей болезнью Альцгеймера, постучалась продавец медицинских аппаратов. Она предложила старушке купить вибромассажёр за 14 тысяч рублей. Аппарат, по словам визитёрши, лечит буквально от всех болезней. Пенсионерка согласилась, отдала деньги… и тут же забыла об этом в силу заболевания.

 

Когда домой вернулся её супруг, он сначала подумал, что это подарок к 8 Марта с бывшего места работы его жены. Однако когда проверил деньги и не досчитался 14 тысяч, всё сразу понял.

 

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