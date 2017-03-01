Мужчин, обокравших супермаркеты в Кыштыме и Карабаше, разыскали в часе езды от последнего места преступления
Автор: КР от Сегодня, 13:05 Категория: Происшествия
Кыштымские оперативники установили личности двух подозреваемых в совершении серии краж в супермаркетах нашего города и Карабаша. Ими оказались жители Миасса, ранее судимые за аналогичные преступления. Как сообщил сайту «КР» начальник уголовного розыска Дмитрий Костин, оба допрошены в рамках возбуждённого уголовного дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, 18 марта трое мужчин вынесли из магазина «Пятёрочка», расположенного на улице Карла Либкнехта в Кыштыме, 18 палок колбасы и две упаковки сёмги. На следующий день эта же троица утащила в карабашском «Дикси» семь бутылок коньяка и три набора станков и пены для бритья «Gillette».
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