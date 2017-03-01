Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Мужчин, обокравших супермаркеты в Кыштыме и Карабаше, разыскали в часе езды от последнего места преступления

Мужчин, обокравших супермаркеты в Кыштыме и Карабаше, разыскали в часе езды от последнего места преступления

Автор: КР от Сегодня, 13:05 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Кыштымские оперативники установили личности двух подозреваемых в совершении серии краж в супермаркетах нашего города и Карабаша. Ими оказались жители Миасса, ранее судимые за аналогичные преступления. Как сообщил сайту «КР» начальник уголовного розыска Дмитрий Костин, оба допрошены в рамках возбуждённого уголовного дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

 

Напомним, 18 марта трое мужчин вынесли из магазина «Пятёрочка», расположенного на улице Карла Либкнехта в Кыштыме, 18 палок колбасы и две упаковки сёмги. На следующий день эта же троица утащила в  карабашском «Дикси» семь бутылок коньяка и три набора станков и пены для бритья «Gillette».

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter