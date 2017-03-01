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» » Купюрой банка приколов расплатился с иногородним таксистом пассажир из Кыштыма

Купюрой банка приколов расплатился с иногородним таксистом пассажир из Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 15:23 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции обратился 60-летний таксист из Чебаркуля. Накануне вечером к нему подошёл подвыпивший мужчина и попросил довезти его до Кыштыма. Водитель такси назвал цену – две тысячи рублей, причём полторы тысячи попросил оплатить сразу в качестве гарантии. Однако хмельной клиент вывернул пустые карманы и побожился, что расплатится, как только прибудет на место. Ударили по рукам.

 

В Кыштыме таксист ещё полтора часа колесил по городу в поисках нужного адреса – его пассажир никак не мог сориентироваться в ночном городе. В конце концов, они остановились у частного дома на улице Калинина. Пассажир, как и обещал, сбегал в жилище и принёс пять тысяч рублей одной купюрой. Уставший водитель сдал ему две тысячи рублей, удержав тысячу за полуторачасовые разъезды.

 

Когда таксист вернулся в родной город и стал подсчитывать прибыль, то обнаружил среди банкнот бумажку с надписью «Банк приколов» и красовавшимися на ней цифрами – 5000 рублей.

 

Поняв, что его обманули, тут же вновь отправился в Кыштым. Но в доме, где он оставил своего клиента, никого не было. И тогда-то пострадавший обратился в полицию.

 

Сейчас ведётся доследственная проверка. Устанавливается личность приколиста.

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