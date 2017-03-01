Родители в шоке: в Кыштыме дети пустили на ветер 60 тысяч рублей

Автор: КР от Вчера, 09:41 Категория: Происшествия

Это произошло в одной из кыштымских семей накануне Международного женского праздника. К супругам, проживающим в одном из домов на улице Булдымской в районе Коноплянки, пришли гости с детьми. А на следующий день хозяева обнаружили, что из их тайника пропали 60 тысяч рублей. Под подозрение попали именно визитёры.

Сотрудники полиции опросили всех взрослых, присутствовавших в тот день в квартире, но никто из них не признался в воровстве. Зато раскололись их дети шести и восьми лет. Оказалось, что, пока их родители праздновали в соседней комнате, они нашли пачку из 12 купюр номиналом по пять тысяч каждая. И не придумали ничего забавнее, как разрисовать «красные бумажки». Когда дело было сделано, они, испугавшись, что их накажут, решили уничтожить «улики»… и попросту выкинули 5-тысячные банкноты с балкона.

Найти деньги, выброшенные по сути на ветер, на улице так и не удалось. Зато кого-то они наверняка осчастливили.