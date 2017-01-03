В Кыштыме с начала года засветились две фальшивые купюры

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: Происшествия

Вчера сотрудники местного кассово-инкассационного центра Сбербанка при пересчёте денег обнаружили фальшивую купюру номиналом в одну тысячу рублей. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, поддельная банкнота поступила от одного из кыштымских отделений Сбербанка. Подделка отправлена на экспертизу.

Это уже второй случай в этом году. В ночь со 2 на 3 января в том же самом центре появилась подозрительная купюра номиналом в пять тысяч рублей. Её в Кыштым доставили из кассы автозаправочной станции «Башнефть», расположенной в Аргаяше.