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В Кыштыме с начала года засветились две фальшивые купюры

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: Происшествия

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Вчера сотрудники местного кассово-инкассационного центра Сбербанка при пересчёте денег обнаружили фальшивую купюру номиналом в одну тысячу рублей. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, поддельная банкнота поступила от одного из кыштымских отделений Сбербанка. Подделка отправлена на экспертизу.

 

Это уже второй случай в этом году. В ночь со 2 на 3 января в том же самом центре появилась подозрительная купюра номиналом в пять тысяч рублей. Её в Кыштым доставили из кассы автозаправочной станции «Башнефть», расположенной в Аргаяше.

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