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В Кыштыме ледяная глыба повредила припаркованный у дома автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Происшествия

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Это произошло вчера днём на улице Интернационала, 101. Сотрудница одной из организаций, расположенных на первом этаже дома, по привычке припарковала свой «Шевроле Лачетти» у магазина «Ариант». Около трёх часов дня ей сообщили, что на её автомобиль упала глыба льда с крыши балкона пятого этажа.

 

Как сообщила сайту «КР» сама собственница транспортного средства Ирина Шарафутдинова, основной удар пришёлся на заднее крыло – там появились вмятины и потрескалась краска. Пострадали  и крыша, и передняя дверь.  Женщина на глаз оценила, что восстановление авто ей обойдётся в 50-60 тысяч рублей.

 

О случившемся она уже сообщила в дежурную часть кыштымской полиции. Но она намерена ещё и подать в суд на управляющую компанию ООО «ЖКХ», обслуживающую дом.

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