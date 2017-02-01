В Кыштыме ледяная глыба повредила припаркованный у дома автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 11:22 Категория: Происшествия

Это произошло вчера днём на улице Интернационала, 101. Сотрудница одной из организаций, расположенных на первом этаже дома, по привычке припарковала свой «Шевроле Лачетти» у магазина «Ариант». Около трёх часов дня ей сообщили, что на её автомобиль упала глыба льда с крыши балкона пятого этажа.

Как сообщила сайту «КР» сама собственница транспортного средства Ирина Шарафутдинова, основной удар пришёлся на заднее крыло – там появились вмятины и потрескалась краска. Пострадали и крыша, и передняя дверь. Женщина на глаз оценила, что восстановление авто ей обойдётся в 50-60 тысяч рублей.

О случившемся она уже сообщила в дежурную часть кыштымской полиции. Но она намерена ещё и подать в суд на управляющую компанию ООО «ЖКХ», обслуживающую дом.