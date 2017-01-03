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В Кыштыме со двора жилого дома похищен «Лексус»

Автор: КР от Сегодня, 09:20 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции поступило заявление от 34-летней жительницы нашего города. По её словам, от дома № 3 на улице Свободы, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, угнан «Лексус» чёрного цвета. Автовладелица оценила ущерб в один миллион 450 тысяч рублей.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, был объявлен план «Перехват», однако он результатов не дал. Потерпевшие пояснили, что всегда ставили машину на платную охраняемую стоянку, но в этот раз решили оставить «Лексус» возле подъезда. Авто был оборудован сигнализацией, но она не сработала.

 

Полиция просит всех, кому что-либо известно о данном преступлении, сообщить в дежурную часть по номерам 4-46-61, 02 или по «телефону доверия» – 4-46-48.

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