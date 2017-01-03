В Кыштыме задержаны очередные наркодилеры из Каслей

Автор: КР от Сегодня, 13:44 Категория: Происшествия

В ночь с субботы на воскресенье, 22 января, сотрудники полка ДПС ГИБДД Главного управления МВД России по Челябинской области остановили в нашем городе на улице Советской водителя автомобиля «Тойота Спринтер». В нём находились трое жителей Каслинского района. За рулём иномарки сидел пьяный 40-летний мужчина. Причём ранее он уже попадался дорожным полицейским в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не единожды судим за кражи, а в 2011 году и вовсе отбывал срок за незаконный оборот наркотиков.

На подмогу коллегам из Челябинска прибыли и кыштымские полицейские. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили, что один из пассажиров нервничал во время осмотра автомобиля, а после ненадолго отлучился. В ходе слежки за ним было установлено, что он воспользовался закладкой в районе детского пляжа на улице Фабричной и вернулся на Советскую, где его и обыскали. В пачке из-под сигарет полицейские обнаружили свёрток с белым порошком. Проведённая позднее экспертиза установила, что это был синтетический наркотик весом в 0,711 грамма, что квалифицируется как значительный размер.

Мужчина 1981 года рождения, у которого был изъят запрещённый порошок, оказался наркоманом со стажем, хотя ранее не судим. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Его, как и пьяного водителя, поместили в изолятор временного содержания.

По информации пресс-секретаря кыштымской полиции Светланы Дятловой, за незаконный оборот наркотиков в отношении данного пассажира возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трёх лет лишения свободы. Такой же максимальный срок может ждать и водителя – за повторную езду в нетрезвом виде.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских, за грамотные действия при выявлении и задержании подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы Егор Богачёв и Глеб Пермяков, а также их стажёры Егор Игонин и Иван Иванов и стажёр-кинолог Дарья Добычина будут представлены к поощрению. Соответствующий рапорт на имя начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрия Добрецкого уже готовят.