В Кыштыме мужчина последовал примеру друга и вслед за ним угодил за решётку

Автор: КР от Вчера, 10:09 Категория: ГИБДД информирует

За минувшие сутки в нашем городе задержали трёх пьяных водителей. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, вчера около шести часов вечера на улице Электролитной дорожные полицейские остановили «шестёрку». В ней находились две семейные пары. За рулём сидел житель нашего города 1986 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти медицинскую экспертизу. Сотрудники ГИБДД оформили в отношении него протокол и доставили в отдел полиции, где он пробудет до решения суда.

Спустя час тот же самый ВАЗ-21061 снова попал в поле зрения автоинспекторов. Уехать далеко другу задержанного водителя не удалось – его остановили на соседней улице. Две пассажирки по-прежнему находились в салоне. Мужчина 1982 года рождения, управлявший автомобилем, также был подшофе. Через некоторое время приятели встретились в камере для задержанных в административном порядке. Обоим грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права на управление транспортными средствами на срок до двух лет.

Через несколько часов к друзьям-товарищам присоединился ещё один кыштымец. Сегодня в половине первого ночи его автомобиль ВАЗ-21120 полицейские остановили на улице Ленина. От прохождения освидетельствования мужчина 1985 года рождения отказался. За это ему грозят такие же санкции, как и его сокамерникам.