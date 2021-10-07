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В окрестностях Кыштыма браконьеры убили лосиху

Сегодня, 10:07 Категория: Происшествия
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Преступление было совершено вчера в первой половине дня.

 

Один из лесничих обнаружил взрослую лосиху, лежащую на дороге в двух километрах от посёлка Слюдорудник в сторону Больших Егустов. На место тут же были вызваны егеря, полиция, ветеринарный врач и охотовед.

 

– Лосиха была ещё живая, когда мы приехали, – сказал сайту «КР» председатель Кыштымского городского охотобщества Борис Носиковский. – По следам удалось установить, что с самкой в возрасте примерно четырёх лет находился лосёнок, ему удалось убежать. А вот его мама получила два огнестрельных ранения, спасти её не удалось. У нас нет сомнений в том, что лосиху убили браконьеры. В этом сезоне мы продали 11 лицензий для охоты на лося. Наши охотники, выкупившие лицензии, действуют строго в соответствии с законом, уведомляют о предстоящей охоте и производят отстрел под жёстким контролем егерской службы. На вчерашний день никаких уведомлений об отстреле лицензионного вида животных мы не получали. Я уверен, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело, и браконьеры понесут наказание.

 

В настоящее время туша животного находится в отделе полиции. Эксперты изучают пули, чтобы установить, из какого оружия были произведены выстрелы.

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Теги: Кыштым охотники лось браконьеры Слюдорудник

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