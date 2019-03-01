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Под Кыштымом браконьеры убили лося и лосиху

Автор: КР от Вчера, 14:30 Категория: Происшествия

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Егери кыштымского охотничьего хозяйства во время обхода лесных угодий обнаружили остатки туш лося и лосихи. Они лежали в пяти километрах от посёлка Кувалжиха.

 

– Браконьеры были, есть и будут, – сказал сайту «КР» председатель охотхозяйства Владимир Плисовский. – Ставки лесников сокращают, лишили нас прав, которые делегировали полицейским, отсюда и такой разгул среди браконьеров. Разрешённый отстрел парнокопытных животных завершился 31 декабря, при чём установлена была ограниченная квота.

 

На место преступления были вызваны сотрудники кыштымской полиции. Металлоискателем им удалось обнаружить пулю и гильзу от оружия. Это должно намного упростить поиски виновных, хотя на это потребуется какое-то время.

 

Одна туша коровы лосихи оценивается в полмиллиона рублей, лось – вдвое меньше. Так как сумма причинённого ущерба внушительная, полиция  сразу же возбудила уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия.


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