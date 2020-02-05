Недалеко от Кыштыма полицейские совместно с зоозащитниками освободили угодившего в капкан лося

Вчера, 16:26 Категория: Происшествия

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В дежурную часть отдела внутренних дел по Верхнеуфалейскому городскому округу, что примерно в 40 километрах от Кыштыма, поступило сообщение от охотинспектора. Он рассказал, что в одном из кварталов лесничества на месте приманки животных – солонца – браконьеры поставили капкан, в петлю которого попался лось.

На место выехали полицейские совместно с представителями Министерства экологии области и зоозащитниками. В западне находилась молодая лосиха, копыто которой было запутано металлическим тросом с привязанным бревном. С помощью укола со снотворным, который сделал зоозащитник, лосиха была освобождена из петли и спасена.

В ходе проведения мероприятий сотрудниками полиции, выехавшими на место происшествия, задержан автомобиль марки ВАЗ-21093. В нём находились четверо жителей поселка Нижний Уфалей. Они признались, что поставили ловушку для животного.

В связи с тем, что ущерб государству не причинён, материал по данному факту направлен в Министерство экологии Челябинской области для принятия решения по статье «Нарушение правил охоты». Санкция статьи предусматривает штраф до четырёх тысяч рублей.