Под Кыштымом задержали пятерых браконьеров

Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Происшествия

Браконьеры убили несколько кабанов недалеко от посёлка Северный, на границе охотхозяйств Кыштыма, Касли и Верхнего Уфалея.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском охотничьем хозяйстве, как раз в это время проезжал егерь с представителем регионального министерства экологии Дмитрием Сериковым. У последнего есть право останавливать и досматривать автомобили в лесной зоне.

Они остановили автомобиль УАЗ-469. В нём находилось пять человек. В их рюкзаках были обнаружены уже разделанные туши кабанов, расфасованные по вещмешкам.

Сейчас кыштымская полиция устанавливает все обстоятельства данного случая браконьерства.