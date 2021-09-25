Кыштымские спасатели эвакуировали двух рыбаков с акватории озера Аргази

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Чтобы спасти мужчин, оказавшихся в непогоду на озере Аргази, дежурная смена Кыштымского отряда областной Поисково-спасательной службы за ночь в шторм пересекла всё озеро.



Опытные поклонники спортивной рыбалки обкатывали новый катер на озере Аргази. В какой-то момент двигатель заглох, попытки запустить его не увенчались успехом. Одежда и снаряжение мужчин не вызывали беспокойства – судно легло в дрейф. Однако к ночи поднялся штормовой ветер, о котором предупреждали жителей Челябинской области заранее. Из-за высокой волны создалась угроза опрокидывания неуправляемого катера и рыбаки обратились с просьбой об эвакуации к спасателям.



При нулевой видимости, по двухметровой волне, в полной темноте, на надувной лодке с навесным мотором спасатели по координатам GPS-навигатора разыскали судно. Взяли катер на буксир, оставив одного из мужчин за штурвалом. Эвакуировали людей и транспортное средство к берегу.

ЧП на акватории Аргази было предотвращено.

