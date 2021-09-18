Кыштымские спасатели помогли найти 82-летнего “Робинзона”, который провёл двое суток на острове, окружённом водой

Вчера, 18:51 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу житель Златоуста с родственниками приехал в Аргаяшский район на озеро Аргази. Вышел на небольшой лодке на вёслах на рыбалку и…обратно не вернулся ни к вечеру, ни на следующее утро.



В поиске пропавшего были задействованы многие службы, в том числе сотрудники полиции, ГИМС и Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области.



Областные спасатели, учитывая направление ветра, определили район поиска и сегодня днём обнаружили пострадавшего на одном из островов в 4,5 км от берега живым и здоровым. Дедушку согрели, дали сухую одежду и совместно с полицией эвакуировали на берег к родственникам.



Как рассказал 82-летний пенсионер, он бывший моряк и рыбалку никогда не оставит, а вот погоду не учёл зря. В субботу на озере Аргази поднялся сильный ветер. Когда попытался по «большой волне» вернуться к берегу, то сломал весло. Уже неуправляемую лодку прибило к островку, где рыбак и провёл двое суток.



С собой у «златоустовского Робинзона» был лишь нож. Ни спичек, ни фонарика не захватил. Спал на траве, ей же утеплил одежду. Соорудил импровизированный «пуховик» набив куртку сухой травой.

