Спасатели из Кыштыма не смогли найти утопленника в водохранилище

Автор: КР от 31-07-2017, 12:58 Категория: Происшествия

В ночь с субботы на воскресенье на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области поступил вызов от отдыхающих на озере Аргази жителей Миасса. Они сообщили, что под покровом ночи поехали втроём кататься на моторной лодке. Но недалеко от острова Заячий мотор заглох.

Грести вёслами до берега никто не захотел, и они позвонили оставшимся на берегу друзьям. Те вскоре подплыли к ним на другой моторной лодке. Буксировать сломавшееся судно решили не на тросе, а с помощью весла, которое выступило в качестве сцепки.

До берега оставалось около 200 метров, и в это время буксируемая лодка перевернулась. Вычерпав из неё воду, мужчины продолжили движение к берегу. Однако вскоре лодка вновь перевернулась. В это время светящийся фонарик пошёл ко дну, но значения этому никто не придал, продолжая вычерпывать набравшуюся в лодку воду. Как выяснилось чуть позже, вместе с фонариком утонул и 50-летний мужчина.

Друзья пытались найти его самостоятельно, но восьмиметровая глубина водоёма не позволила им это сделать. На место прибыли кыштымские спасатели.

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда Юрий Бегджиков, четыре водолаза исследовали дно, но их поиски не увенчались успехом. Видимость под водой была плохой, да и назвать точное место трагедии подвыпившие туристы не смогли.

После этого спасатели прибегнули к помощи подводной видеокамеры, увеличив квадрат поиска до площади 300 на 300 метров, но и это не помогло найти утопленника. Пока его поиски приостановлены.

Кыштымские водолазы отправятся на карьер глубиной в 30 метров в Вишневогорске. Сегодня им поступила информация о том, что там мог утонуть местный житель. Его вещи были найдены на берегу водоёма.