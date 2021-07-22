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Кыштымские спасатели были подняты по тревоге для поиска мужчины, заплыв которого на озере Иртяш длился более четырёх часов

Сегодня, 10:20 Категория: Происшествия
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Вчера, 21 июля, по номеру вызова экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что на озере Иртяш, в районе съезда напротив СНТ  «Ручеёк», 62-летний мужчина четыре часа назад уплыл на плавательной подушке и пропал из поля зрения родственников, находящихся на берегу.

Самостоятельный поиск родственниками результатов не дал. К месту вызова выехали сотрудники службы пожаротушения и отдельного поста 60-ой пожарно-спасательной части на пожарном автомобиле первой помощи. Также сообщение было передано в кыштымский отряд Поисково-спасательной службы области. К поискам мужчины подключились госинспекторы Каслинского отделения ГИМС.

По словам родственников «ихтиандра», мужчина совершает подобные заплывы достаточно часто, но всегда возвращается в течении пары часов. На этот раз они забеспокоились из-за его длительного отсутствия, поэтому и позвонили в экстренную службу.

В ходе поисковых работ мужчина был найден. С ним всё хорошо, угрозы жизни и здоровью нет. По словам самого пловца, он плавал на надувной подушке до острова, там решил немного отдохнуть, восполнить силы и поплыл обратно. Тогда-то его и обнаружили участники поисковых работ.

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Теги: Озеро Иртяш Кыштым Касли спасатели

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