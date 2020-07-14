Кыштымские спасатели достали утонувшего в озере Иртяш

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Фото пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вчера, 13 июля, дежурная смена Кыштымского отряда выезжала в Каслинский район на озеро Иртяш. В водоёме утонул мужчина примерно 35 лет.

По словам очевидцев, вызвавших полицию, мужчина прыгнул с борта катера и не выплыл. Спасатели нашли тело в десяти метрах от берега на глубине 2,5 метров.

Подробности произошедшего предстоит установить полиции.