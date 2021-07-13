В Кыштыме пострадавший от укуса гадюки привёз змею с собой в больницу

Вчера, 15:49 Категория: Происшествия

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Буквально несколько минут назад в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева обратился житель Челябинска. Мужчина стал очередной жертвой гадюки.

Причём если раньше все пятеро укушенных в этом сезоне пострадали из-за собственной неосмотрительности (не заметив змею, наступали на неё или касались рукой травы, где притаилась змея), то на сей раз мужчина …сам охотился на гадюку.

Он поймал ядовитую обитательницу леса на берегу озера Акакуль. В ответ гадюка цапнула его в руку. Пострадавший отправился в больницу, прихватив при этом и свою «обидчицу», правда, перед этим обезглавив её.

Челябинцу ввели сыворотку против яда гадюки обыкновенной. Пока состояние пациента удовлетворительное.