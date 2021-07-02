В Кыштыме мужчину укусила гадюка

Вчера, 10:23 Категория: Происшествия

1 049

0

Житель Челябинска отдыхал на озере Акакуль. Потеряв бдительность, он отправился в лес в сланцах. В траве мужчина не заметил притаившуюся гадюку и наступил на неё. В ответ рептилия ужалила его в ногу.

По всей видимости, доза яда оказалась достаточно большой. Несмотря на то, что врачи сразу же при поступлении ввели пациенту сыворотку против яда гадюки обыкновенной, несколько дней челябинец провёл в реанимационном отделении Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева.

На данный момент мужчина выписан, его здоровью уже ничто не угрожает.