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Жительнице Кыштыма гадюка вцепилась в палец

Сегодня, 09:03 Категория: Экология
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На днях 66-летняя жительница нашего города отправилась в лес за земляникой. Когда она потянулась за очередной ягодой, то не заметила притаившуюся в траве змею. В результате гадюка ужалила женщину в руку.

 

В тот же день пострадавшая обратилась в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы. Ягодницу госпитализировали и ввели ей сыворотку против яда гадюки.

 

Сейчас здоровью жительницы Кыштыма ничего не угрожает. Она продолжает лечиться амбулаторно.

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Теги: Кыштым лес гадюка

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