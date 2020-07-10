Жительнице Кыштыма гадюка вцепилась в палец
Сегодня, 09:03 Категория: Экология
638
0
На днях 66-летняя жительница нашего города отправилась в лес за земляникой. Когда она потянулась за очередной ягодой, то не заметила притаившуюся в траве змею. В результате гадюка ужалила женщину в руку.
В тот же день пострадавшая обратилась в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы. Ягодницу госпитализировали и ввели ей сыворотку против яда гадюки.
Сейчас здоровью жительницы Кыштыма ничего не угрожает. Она продолжает лечиться амбулаторно.