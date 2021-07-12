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В Кыштыме гадюки ужалили двоих детей

Вчера, 15:06 Категория: Происшествия
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В Кыштымском городском округе минувшие выходные отметились небывалым количеством змеиных укусов – за медицинской помощью обратились трое пострадавших. Среди них – двое детей.

 

Как сообщили сайту «КР» в кыштымской городской больнице, мальчик не заметил в лесном массиве около озера Акакуль притаившуюся змею и нечаянно наступил на неё. В ответ гадюка вцепилась в стопу ребёнка. Таким же образом пострадала и маленькая девочка, наступившая на гадюку в СНТ «Теренкуль».

 

Ещё один пострадавший от укуса гадюки – взрослый мужчина. Его ядовитая обитательница леса ужалила в палец руки в районе озера Анбаш.

 

Всем троим была введена сыворотка против яда гадюки обыкновенной. Самочувствие у пострадавших удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Теги: Кыштым СНТ Теренкуль гадюка больница помощь дети

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