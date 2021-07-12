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Кыштымские водолазы нашли тело утонувшего рыбака

Вчера, 16:35 Категория: Происшествия
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Девятого июля в Каслинском районе на озере Большой Куяш утонул 60-летний житель Екатеринбурга. 

 

Очевидцы происшествия сообщили о случившемся в полицию. Выяснилось, что рыбак отправился на озеро на надувной лодке без спасжилета. Лодка стояла на якоре – от неё спасателями и был  начат поиск.

 

В ходе водолазных погружений спасатели Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области обнаружили тело утонувшего мужчины на глубине трёх метров в 800 метрах от берега.

 

Рыбака транспортировали до берега и передали сотрудникам полиции.

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Теги: Каслинский район Кыштым спасатели рыбак утонул поиски водолазы

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