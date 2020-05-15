Кыштымские спасатели достали из озера Кумкуль утонувшего рыбака

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Трагически закончилась рыбалка на озере Кумкуль Аргаяшского района для 63-летнего пенсионера. Вчера днём, 14 мая, он рыбачил с лодки. Что именно привело к несчастному случаю, сейчас выясняют следователи.

В поисково-спасательных работах участвовала дежурная группа кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Они и достали тело рыбака из воды. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, оно находилось на глубине трёх метров примерно в пяти метрах от берега.

За последние дни это уже второй случай гибели на воде в Челябинской области. Двенадцатого мая из озера Мыркай Красноармейского района спасатели извлекли тело рыбака, утонувшего ещё в конце апреля.