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Кыштымские спасатели достали из озера Кумкуль утонувшего рыбака

Сегодня, 10:51 Категория: Происшествия
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Трагически закончилась рыбалка на озере Кумкуль Аргаяшского района для 63-летнего пенсионера. Вчера днём, 14 мая, он рыбачил с лодки. Что именно привело к несчастному случаю, сейчас выясняют следователи.

 

В поисково-спасательных работах участвовала дежурная группа кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Они и достали тело рыбака из воды. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, оно находилось на глубине трёх метров примерно в пяти метрах от берега.

 

За последние дни это уже второй случай гибели на воде в Челябинской области. Двенадцатого мая из озера Мыркай Красноармейского района спасатели извлекли тело рыбака, утонувшего ещё в конце апреля.

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Теги: Кыштым спасатели Аргаяшский район озеро Кумкуль

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